В России начали прием заказов на кроссовер BYD Tang L

Как стало известно редакции Quto, в максимальной комплектации новинка доступна под заказ за 4 839 000 рублей. В набор оборудования включены 20-дюймовые колёса, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша. У сидений первых двух рядов есть обогрев, вентиляция и массаж. Акустика именитой фирмы Dynaudio имеет 21 динамик.

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Кроссовер Tang L является третьим поколением модели. Бамперы новинки разделяют 5040 мм, между осями — 2950 мм, ширина — 1996 мм, высота — 1760 мм. Для сравнения, размеры кроссовера прошлого поколения — 4870 х 2820 х 1950 при 1725 мм.

Модель получила свежую платформу, что означает прогрессивную архитектуру подвесок: стойки Макферсон сменила двухрычажка, сзади — многорычажная конструкция. Но «пневма» не предусмотрена, только обычные пружины.

В России вседоржник прдлагает форм-фактор гибрида DM-p, где рализован двухмоторный привод отдачей 544 л.с. В состав системы также входит «турбочетвёрка» объёмом 1,5 литра.

Салон — семиместный, с посадочной формулой 2+3+2. В трёхрядной конфигурации полезный объем багажника составляет 675 литров, а в двухрядной — 960 литров. Преимущество перед старым Tang — 440 литров.

Напомним: по итогам прошлого года амбициозная марка BYD продала 4,27 миллиона машин, что на 41,3% превосходит результат 2023-го. Можно не сомневаться: паркетник Tang L существенно улучшит статистику.