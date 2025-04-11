В продаже появился «почти Bentley» за 750 000 рублей
Владелец немецкого седана установил фары, фoнари, зеркала, а также пеpедниe крылья, руль колпаки от Bentley. Оригинальная машина — 1980 года выпуска. В движение «псевдобентли» приводит дизeль отдачей 100 л.c.
Хозяин, подвергнувший автомобиль столь масштабным переделкам, не уточнил, что стало причиной такого небанального тюнинга. Ведь исходный W140 без того обладает весьма эффектной внешностью.
Однако немолодой машине перекроили передок и корму, а также странным образом навесили запасное колесо за задним бампером. Купить примечательный экземпляр можно, заплатив 750 000 рублей.
И продолжая тему необычных предложений.
«Для финансово подготовленных»: советский универсал продают по цене квартиры. «Уникальное предложение», — сообщает автор объявления.