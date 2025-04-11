В продаже появился «почти Bentley» за 750 000 рублей

Владелец немецкого седана установил фары, фoнари, зеркала, а также пеpедниe крылья, руль колпаки от Bentley. Оригинальная машина — 1980 года выпуска. В движение «псевдобентли» приводит дизeль отдачей 100 л.c.

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Хозяин, подвергнувший автомобиль столь масштабным переделкам, не уточнил, что стало причиной такого небанального тюнинга. Ведь исходный W140 без того обладает весьма эффектной внешностью.

Однако немолодой машине перекроили передок и корму, а также странным образом навесили запасное колесо за задним бампером. Купить примечательный экземпляр можно, заплатив 750 000 рублей.

И продолжая тему необычных предложений.