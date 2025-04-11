BMW ICE: забытый концепт, с которого началась эпоха SUV-купе

Пока BMW не торопится с выпуском нового поколения X4 (если не считать возможную электрическую версию), становится очевидно, что сегмент так называемых Sports Activity Coupe (SAC) постепенно теряет актуальность. Однако в начале 2000-х идея кроссовера с купеобразным силуэтом была настоящей новинкой. И задолго до появления серийного BMW X6 в 2007 году, компания представила концепт, предвосхитивший целое направление в автомобильной индустрии — BMW ICE.

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ICE — аббревиатура от Integrated Concept Engineering — был представлен как «многофункциональное транспортное средство». Построенный на базе платформы будущего X5, концепт получил двухдверный кузов и интерьер от родстера BMW Z4. Над внешним видом работало калифорнийское подразделение BMW Designworks, а сам автомобиль был создан в Мюнхене. Его дизайн олицетворял стиль жизни южной Калифорнии начала 2000-х: свободный, дерзкий и легкий.

Тем не менее, несмотря на намёки на калифорнийскую беззаботность, само название ICE звучало куда более инженерно. Это была настоящая проба пера — попытка объединить спортивный дух с функциональностью кроссовера.

Одним из компромиссов, на который пошли создатели концепта, стало внутреннее пространство. Салон, позаимствованный у Z4, вмещал только два полноценных сиденья спереди и формальную скамейку сзади — полноценным второй ряд сидений назвать сложно. В итоге получилась конфигурация 2+2, что делает ICE куда более компактным, чем даже современный BMW X2. К тому же, концепт оказался ниже X3 и короче X6 по габаритам. Можно сказать, ICE стал предтечей будущего X4.

Несмотря на концептуальность, в ICE легко узнаются дизайнерские решения, впоследствии использованные в серийных моделях. Фары напоминают рестайлинговую 5 серию E60 с характерной «бровью», а задние фонари перекликаются с первой генерацией X6. Однако ICE мог похвастаться и уникальными фишками: боковые зеркала со встроенными прожекторами и оригинальная двухсекционная дверь багажника. Стекло можно было поднимать отдельно от нижней части, как у хэтчбека — решение, которое так и не дошло до серийного производства.

Сегодня о концепте BMW ICE почти никто не вспоминает, но именно он стал прародителем целого направления в дизайне SUV. До появления X6 он был первым дерзким шагом BMW в сторону слияния стиля купе с практичностью внедорожника. И кто знает — возможно, с возвращением интереса к нишевым решениям, идеи ICE ещё найдут своё новое воплощение.