Автоэксперт Сокуев объяснил, как система "старт-стоп" убивает мотор машины
Современные автомобили часто оснащаются системой "старт-стоп", которая призвана глушить двигатель при кратковременных остановках, например, на светофоре, и мгновенно запускать его при нажатии на педаль газа. Эта технология была создана, чтобы сократить расход топлива и уменьшить выбросы в условиях города. Но как это часто бывает, у медали есть и обратная сторона: частые остановки и запуски создают дополнительные нагрузки на двигатель и моторное масло, что требует особого внимания со стороны автовладельца. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев.
"Каждый пуск двигателя - это повышенный износ. Масло в этот момент ещё не успевает поступить по маслоканалам к узлам смазывания, что увеличивает граничное трение. В режиме "старт-стоп" это повторяется десятки раз, особенно в пробках. Это приводит к ускоренной деградации масла, возрастает риск его окисления, а также накопления низкотемпературных отложений. Короткие поездки не дают маслу полностью прогреться, из-за чего в нём может конденсироваться и накапливаться влага, что также негативно влияет на его работу в двигателе. Производители смазочных материалов учитывают особенности "старт-стоп" наряду с особенностями других систем современных двигателей. Данные особенности хорошо укладываются в общий тренд развития международных классификаций и систем требований и допусков автопроизводителей к маслам. Поэтому для таких автомобилей вполне подойдут современные моторные масла с повышенной термической стабильностью, усиленными противоизносными и противозадирными свойствами и низкой вязкостью при холодном пуске (например, по стандартам ACEA C2/C3 или последним спецификациям VW или MB). Эти продукты лучше противостоят износу и сохраняют свои свойства в условиях частых циклов остановки-запуска. Некоторые эксперты также советуют сокращать межсервисные интервалы на 10-15%, если автомобиль эксплуатируется в интенсивном режиме города. Специалисты в моторных маслах, а также эксперты в области проектирования систем ДВС сходятся во мнении, что использование неподходящего масла (по сравнению с тем, что рекомендует автопроизводитель) может привести к преждевременному износу многих элементов и систем ДВС. Производители, такие как Volkswagen, даже вводят отдельные допуски для масел, например, VW 508 00, учитывающие повышенные нагрузки эксплуатации. Система "старт-стоп" - это большой шаг к снижению негативного влияния выхлопа на экологию городов, но её работа требует внимания и грамотного подхода. Автовладельцам стоит строго соблюдать рекомендации автопроизводителя по выбору масла, следить за его уровнем и состоянием, а также не пренебрегать диагностикой. Регулярная замена качественного масла и фильтров поможет сохранить ресурс двигателя, даже если он ежедневно переносит десятки циклов остановки и запуска", - отмечает специалист.