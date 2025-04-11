Как система "старт-стоп" убивает мотор машины

Современные автомобили часто оснащаются системой "старт-стоп", которая призвана глушить двигатель при кратковременных остановках, например, на светофоре, и мгновенно запускать его при нажатии на педаль газа. Эта технология была создана, чтобы сократить расход топлива и уменьшить выбросы в условиях города. Но как это часто бывает, у медали есть и обратная сторона: частые остановки и запуски создают дополнительные нагрузки на двигатель и моторное масло, что требует особого внимания со стороны автовладельца. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев.

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