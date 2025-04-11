Стоит ли покупать резко подешевевшие китайские автомобили

На отечественном рынке наблюдается значительный избыток новых машин, которые скопились на складах автосалонов в большом количестве.

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По мнению портала "Автовзгляд", это не очень приятная новость для автодилеров, но хорошая для всех тех, кто сейчас задумывается о покупке нового автомобиля. В данных условиях многие продавцы готовы предложить своим клиентам очень выгодные персональные предложения и скидки, которые порой достигают миллиона рублей на некоторые марки и модели.

Ситуация в сфере продаж действительно сложная, что побуждает некоторые площадки закрываться. По некоторым оценкам, с начала года в стране прекратили свое существование около 200 китайских автосалонов.

Всего за первый квартал этого года реализация транспорта из Поднебесной в России упала на 49,5%. В такой ситуации оставшиеся на рынке игроки вынуждены идти на уступки, чтобы сохранить интерес покупателей. Например, бренд JAC предлагает модель JS6 с выгодой до миллиона рублей, а российская модель Xcite X-Cross 7 доступна на 800 тысяч рублей дешевле рекомендованной розничной цены. Аналогичная ситуация наблюдается и с кроссовером Jetta VS5, при покупке которого можно сэкономить до 1,2 миллиона рублей.

Хотя значительная часть этих автомобилей будет иметь "беспробежную" историю, они могли быть выпущены в 2023-2024 годах и ввезены в РФ до повышения утилизационного сбора. Однако, как полагают специалисты, это не должно вызывать обеспокоенность у потребителей. Подобная ситуация наблюдалась и с "беглыми" корейскими, японскими и европейскими брендами. Их прошлогоднюю продукцию покупали без тени сомнения, прося взамен значительный дисконт.

Многие эксперты и специалисты уверены, что если на данный момент человеку действительно необходима машина, не стоит отказываться от заманчивых предложений, а смело договариваться о цене с продавцами. Ведь к началу лета, когда запасы на складах автосалонов иссякнут, исчезнут и скидки.

В условиях, когда на вторичном рынке практически не осталось достойных подержанных автомобилей, а ожидания скорого возвращения привычных брендов по разумным ценам не имеют под собой никаких оснований, покупка новой машины из КНР выглядит весьма хорошим вариантом.

Ранее "РГ" рассказала о том, что россияне стали чаще возвращать дилерам китайские автомобили.