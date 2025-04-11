Дилеры не могут распродать LC Prado 2022 года выпуска

В продаже по-прежнему присутствуют Toyota Land Cruiser Prado прошлого поколения 2022 года выпуска, сообщает Tarantas.news. Внедорожники стоят в среднем в два раза дешевле машин 2025 года.

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За новый-старый Land Cruiser Prado 2022 года выпуска без пробега с бензиновым двигателем просят от 5,7 млн рублей, версия с дизелем стоит от 7 млн рублей.

Для сравнения, ранее "РГ" писала о том, что на продажу выставлен "Прадо" в состоянии "капсулы времени": внедорожник в 150-ом кузове 2013 года выпуска и пробегом 2000 км оценили в 8 млн рублей.