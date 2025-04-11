Вернувшиеся автобренды обвалят цены на "китайцев"

Россияне ждут возвращения ушедших с 2022 года автобрендов. По оценкам эксперта Игоря Моржаретто, примерно треть автолюбителей откладывают покупку нового авто по этой причине.

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Главный редактор журнала "Автозапчасти и цены" Максим Черкашин считает, что "возвращенцы" могут обвалить цены на китайские машины.

"Продажи идут плохо, а, если на рынок хлынут долгожданные европейские, корейские и японские автомобили, "китайцы" потеряют в цене около 25%. Многие дилеры просто поменяют вывеску и начнут активно продавать Kia или Hyundai", - заявил Черкашин в беседе с Aif.ru.

Другой собеседник издания Максим Ракитин, главный редактор Quto.ru, считает, что европейским автобренда вряд ли удастся вернуться в ближайшие пять лет, надеяться можно на корейские и японские марки в случае пересмотра санкций.

Ранее "РГ" рассказывала, в чём причина массового закрытия автосалонов китайских марок в России.