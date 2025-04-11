Скидки на Lada Aura достигают 800 тысяч рублей

Lada Aura в топовой версии Status со скидкой 800 000 рублей появилась в продаже у одного из дилеров марки в Санкт-Петербурге, сообщает канал AutoRun SPb, обращая внимание на то, что это больше 25% от рекомендуемой розничной цены авто в данной комплектации.

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Для получения такого дисконта, уточняет источник, покупателю придётся воспользоваться всеми программами поддержки, включая покупку в кредит и трейд-ин.

"Ауру" в начальной комплектации Premier менеджеры автосалонов в Санкт-Петербурге готовы уступить на 699 - 770 тысяч рублей дешевле.

Таким образом, цена на Lada Aura с учётом ценового спецпредложения опустилась ниже психологического порога 2 млн рублей.

С учетом подобных скидок стоимость автомобилей Lada Aura составляет менее 2 млн рублей.

Рекомендованная розничная стоимость стретч-седана Lada Aura без учёта маркетинговых программ составляет 2,6 - 2,8 млн рублей. Для модели предложен единственный силовой агрегат: мотор 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и вариатор.

Стоит отметить, что сейчас выгодные условия на покупку автомобилей предлагают и китайские марки.