В РФ все чаще возвращают бракованные китайские машины дилерам

По ряду марок уровень обращений по гарантии может достигать 50 процентов от количества проданных автомобилей, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на гендиректора пермского автохолдинга Verra Анну Бояршинову. Китайцы затраты дилеров за ремонт компенсируют не полностью, добавила она. Кроме того, продавцы из-за некачественных машин несут репутационные потери. Впрочем, не всегда жалобы покупателей справедливы: часть из них продавцы называют «клиентским терроризмом».

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Чаще всего случаи возврата машины с неисправностью дилеру решаются в досудебном порядке. Но нередко клиенты подают необоснованные обращения, стремясь заработать за счет продавца, говорят дилеры. По словам Бояршиновой, ей пришлось увеличить юридическую службу в десять раз, чтобы справиться с наплывом возвратов.

По закону «О защите прав потребителей» покупатель может вернуть дилеру новый автомобиль, если в течение 15 суток заметил в нем любой недостаток. Для этого нужно сразу же подать письменную претензию. Возврат также возможен, если машина более 45 дней находится в гарантийном ремонте либо ей невозможно пользоваться суммарно 30 дней в году.

Владельцы, которые не хотят мириться с часто возникающими проблемами либо долгим простоем машины, должны собирать документы о ремонте, говорят юристы. Особенно важны заказ-наряды — они имеют решающее значение, если дело дойдет до суда. Можно вернуть и купленный у юрлица автомобиль с пробегом, если в нем обнаружатся дефекты, о которых продавец умолчал.

Тем временем импорт китайских машин в Россию стремительно падает. Впервые за два года страна перестала быть главным импортером автопрома КНР, опустившись сразу на третье место. Лидирует теперь Мексика, а за ней следуют ОАЭ. Главные причины спада — затоваренность складов и налаживание местного производства «китайцев».