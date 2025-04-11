В РФ дешево продают почти новый Иж-2126 "Ода"

В Оренбурге в продаже появился "Иж-2126" (он же "Ода") 2002 года выпуска. Автомобиль в состоянии нового и с родным пробегом 9 тысяч км владелец оценил в 375 000 рублей.

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"Всё родное, даже резина. Ничего не снималось и не крутилось", - говорится в объявлении.

По словам владельца, "Ода" хранилась в сухом гараже и стояла на пеньках.

Автомобиль оснащён 73-сильным атмосферным двигателем, 5-ступенчатой МКП, привод - задний.

Модель "Иж-2126" выпускалась с 1990 по 2005 годы на "ИжАвто" и являлась полностью самостоятельной разработкой завода. В серию автомобиль удалось запустить, но с компромиссными решениями: фары и руль были от Lada "Спутник", приборка - от Москвича-2141.