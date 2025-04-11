Пять особенностей кроссовера Bestune Т77: плюсы и минусы китайского автомобиля
Bestune Т77 играет в высококонкурентном сегменте гольф-кроссоверов. Чем может привлечь такой автомобиль российских покупателей, мы разбирались в ходе обстоятельного теста на дорогах Москвы и Подмосковья.
Основательный
За внешний вид FAW Bestune Т77 стилистам марки можно смело поставить пятерку. Среднеразмерный кроссовер одной из старейших автомобильных компаний Китая цепляет взгляд динамичным силуэтом, острыми фасками выштамповок, стильной и эффективной светотехникой и крупной решеткой радиатора с харизматичным изгибом. Заметным в потоке его делает и палитра ярких цветов.
В то же время солидная колесная база (2700 мм) позволила сделать широкими дверные проемы, а линия остекления проведена не в пример имиджевым ультрасовременными SUV достаточно высоко. Вкупе с крупными и информативными внешними зеркалами эти решения значительно улучшают обзорность. Клиренс 180 мм не слишком велик для вылазок на природу, да и полный привод здесь не предусмотрен. Тяга передается на передние колеса. Салон оформлен с явной оглядкой на автомобили ведущей немецкой премиум-марки. Материалы отделки достаточно качественные - приятные на ощупь пластики и экокожа, настоящая прострочка на внутренних панелях и креслах, а не ее имитация.
"Ламповые" решения и специфика эргономики
Салон выглядит по современным меркам достаточно консервативно. Здесь нет монументальных дисплеев, беспроводных зарядок и тач-падов управления бортовой электроникой. На рулевое колесо, центральную консоль и трансмиссионный тоннель вынесены удобные физические кнопки управления. В результате к нужным функциям добираешься за одно нажатие. В то же время хватает и не вполне, на наш взгляд, оправданных бюджетных решений. Например, рулевое колесо настраивается лишь по углу наклона, а подушки передних кресел коротковаты. В результате устроиться максимально удобно на "капитанском" месте смогут водители невысокого и среднего роста.
"Баскетболистам" же будет не слишком удобно. Развитый профиль кресел с интегрированными подголовниками не должен вводить в заблуждение - боковая поддержка по факту выражена слабо. Зато наполнитель сидушек мягкий, сидеть удобно, спина не устает. Не понравились и следующие приметы экономии "на спичках" - клавиша бесключевого доступа имеется лишь в водительской двери, вместо подлокотника на удобном и просторном диване - лишь его имитация (характерная отформовка). Не предусмотрен и подогрев задних сидений, подогреваются лишь передние кресла, внешние зеркала и заднее стекло. На "галерку" выведены воздуховоды однозонного климата и USB-разъем. Багажник на 375 л не рекордных размеров, однако, сложив диван, получаем уже 1525 л, а в подполье нашлось место для органайзера с инструментом и "докатки". Такое решение приветствуем.
Электронный потенциал
Цифровой инструментарий салона презентабелен, функционален, но по факту не очень современен. Кластер из двух 12,3-дюймовых экранов под единым козырьком позволяет с удобством считывать информацию о поездке. Экраны если и бликуют, то терпимо, показатели скоростного режима даны внятно и крупно. Однако разрешение дисплеев по современным мерам не велико, картинка в целом выглядит тускловатой, а изображение с камеры заднего вида несколько размытым. Похвалить же медиацентр можно за качественное радио, медиаплеер, Bluetooth и программу EasyConnect для подключения смартфона к головному устройству.
Если же вы выберете машину в топовой комплектации, то получите в качестве бонуса набор электронных "телохранителей", которые для ряда конкурентов не предусмотрены в принципе. Речь, прежде всего, о фронтальной оптике с адаптивным переключением с ближнего на дальний, а также адаптивном круиз-контроле, работающем, к слову, предупредительно и плавно. Есть и система контроля полосы, которая оповещает водителя о пересечении линии разметки, но не вмешивается в процесс управления. Предусмотрен в Bestune T77 также и ассистент помощи на спуске, от которого есть польза при движении по скользким и рыхлым поверхностям.
Характер
Сочетание бензинового 1,5-литрового турбомотора на 160 л.с., "робота" с двумя мокрыми сцеплениями и переднего привода делает Bestune Т77 легким на подъем. Педаль газа настроена здесь на удивление остро, чуть прижал - и уже ощутимый подхват. Коробка при кик-дауне оперативно и без рывков переключается "вниз", и машина очень бодро ускоряется. Причем задора хватает и в городе, и при обгонах на трассе. Тормоза - под стать мотору и трансмиссии - внятные, информативные, эффективные, несмотря на визуально небольшие механизмы на задних колесах.
За управляемость тоже ставим зачет. На руле с электроусилителем нет дефицита информации, в отличие от многих "одноклассников" из Поднебесной. Курсовая устойчивость на прямой хороша - нет ни рысканий, ни вертикальной раскачки. Крены на виражах терпимы, в ходовых поворотах машина собрана и послушна, чувствуется, что подвеску с передними стойками МакФерсона и упругой балкой сзади настраивали мастера своего дела. Ходовая при этом настроена по-немецки плотно. Она неплохо отрабатывает "мелочевку", но быстрое преодоление "лежачих" полицейских и крупных ям не добавляет ездового комфорта.
Шумоизоляция же здесь - среднего уровня. Гул шин и звук мотора прорываются в салон, но достаточно ненавязчиво. В то же время для вылазок на природу этот автомобиль приспособлен лишь удовлетворительно. На "пересеченке" шасси недостает энергоемкости, кузовные свесы для штурма проселка великоваты. Если же установить у дилера металлическую защиту картера двигателя, она "отъест" от и без того не рекордного клиренса еще пару сантиметров. Словом, FAW Bestune Т77 - это классический городской кроссовер.
Соотношение цены и качества
На старте продаж FAW Bestune Т77 предлагали по цене от 2 864 000 рублей до 3 016 000 рублей, и этот прайс за пусть и крупный, просторный и приятно управляющийся гольф-автомобиль не казался гуманным. Однако маркетологи, в конце концов, одумались. Кроссовер можно приобрести сегодня по цене от 1 924 000 рублей, без дополнительных условий (кредит, trade-in и другие). Действуют также выгодные кредитные схемы.
При этом уже в базе вы получаете 18-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодную оптику, внешние зеркала с подогревом, цифровую "приборку", панорамную крышу, кожаный салон, четыре подушки безопасности, ESP, задний "парктроник", камеру заднего вида, систему мониторинга давления в шинах, круиз-контроль, бесключевой доступ, климат-контроль, водительское кресло с электроприводом, подогрев передних сидений и медиасистему с функцией EasyConnection. В топе к этому списку добавятся упомянутые электронные телохранители.