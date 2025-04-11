Как продают автомобили из «банковского конфиската»

Недобросовестные продавцы автомобилей разработали новую мошенническую схему, направленную на привлечение клиентов. Они предлагают приобрести иномарки, якобы изъятые в рамках "банковского конфиската", по заниженным ценам. Однако после заключения подобных сделок граждане оказываются в сложной финансовой ситуации и лишаются машины.

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Как заявил юрист Лев Воропаев в беседе с "Газетой.Ru", в интернете регулярно появляются объявления, предлагающие приобрести автомобиль дешево. Чтобы убедить потенциальных покупателей в законности сделки, нечистые на руку дельцы начали добавлять к объявлению фразу "банковский конфискат", что привлекает доверчивых людей.

Вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр согласился с мнением своего коллеги и отметил, что в интернете можно найти множество подобных предложений. На первых страницах сайтов их больше сотни.

Адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько указывает на то, что основная цель злоумышленников заключается в завлечении потенциальных клиентов в автосалон. Там им говорят, что нужная машина уже продана, но есть другая, чуть дороже, и ее можно купить в кредит, заставляя тем самым подписать фиктивные бумаги и липовые договора. В этот момент продавцы всячески обрабатывают людей, чтобы усыпить их бдительность и заставить взять заемные средства, попутно внеся первоначальный взнос.

Радько предупреждает, что покупателю, попавшемуся на удочку преступников, полиция не поможет, ибо доказать свою правоту будет крайне сложно. По мнению эксперта, выявить мошеннические действия автосалонов очень непросто, поскольку все рекламные объявления могут быть просто маркетинговым ходом. Менеджеры таких автосалонов научились проводить аферы, не рискуя быть обвиненными в незаконной деятельности.

Ранее "РГ" рассказала о том, что автоюристы начали изымать деньги у виновников мелких ДТП.