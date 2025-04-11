Nissan X-Trail продают по параимпорту от 3 млн рублей

Популярный семейный кроссовер Nissan X-Trail снова доступен в России – теперь не официально, а через альтернативные каналы. Машину в актуальном, четвёртом поколении предлагают по цене от 3 030 000 рублей при поставке на заказ. Для сравнения: китайский Chery Tiggo 8 Pro Max стартует от 3,37 млн рублей, Jetour X90 Plus – от 3,48 млн, а Geely Atlas и вовсе стоит от 3,51 млн.

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Один из вариантов X-Trail, представленных на нашем рынке – полный привод, гибридная установка E-Power с двумя электромоторами (340 л.с.) и 1,5-литровый турбомотор-генератор. В комплектации Supreme есть панорамная крыша, кожаный салон, датчики света и дождя, обогревы, бесключевой доступ и многое другое. Такой предлагает компания из Владивостока.

В зависимости от города, цена на X-Trail под заказ варьируется: от 3,18 млн рублей в Новосибирске до 3,49 млн в Уфе. При покупке из наличия цены заметно выше — от 3,63 млн рублей в Новосибирске до почти 4 млн в Тюмени.