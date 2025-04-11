Британская компания Frontline Cars представила очень изящный рестомод на базе классического спорткара MGA: исходный дизайн остался практически нетронутым, техническая начинка комплексно модернизирована, но сохранила аналоговый дух.

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Компанию Frontline Cars со штаб-квартирой в Абингдоне (графство Оксфордшир) основал в 1991 году гонщик, инженер и предприниматель Тим Фенна (именно он управляет показанной на фотографиях машиной), она специализируется на реставрации и модернизации классических моделей MG. Основой бизнеса Frontline Cars долгое время были различные рестомоды на базе самой популярной модели MG — MGB, но теперь компания как следует взялась за предшественника — спорткар MGA, что выпускался в период с 1955 по 1962 год в кузовах купе и родстер.

Заводской тираж MGA превысил 100 000 экземпляров, так что на вторичном рынке несложно найти подходящий донорский экземпляр для строительства рестомода MGA Factory Edition от Frontline Cars, компания готовая взять в работу как родстер, так и купе, как с левым, так и с правыми рулём. Исходный кузов тщательной реставрируется и сохраняет все оригинальные наружные панели, при этом Frontline Cars обещает, что сухая масса рестомода составит всего 815 кг. К новым наружным деталям относятся более лаконичные бамперы, современные светодиодные фары без подфарников и кое-какие мелкие детали фурнитуры.

Оригинальный MGA оснащался бензиновыми карбюраторными двигателями объёмом 1,5 и 1,6 л мощностью не более 110 л.с., а Frontline Cars устанавливает под капот не самые современные, но проверенные временем атмосферные моторы Ford Duratec, прошедшие через небольшой тюнинг и оснащённые выхлопной системой из нержавеющей стали. 2,0-литровая версия выдаёт 228 л.с. при 7200 об/мин и 241 Нм при 4500 об/мин, 2,5-литровая — 294 л.с. при 7100 об/мин и 330 Нм при 4200 об/мин. Коробка передач — только 5-ступенчатая «механика» от Mazda, вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал, все валы и полуоси усилены. Рестомод с 2,0-литровым мотором разгоняется до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 4,8 секунды, с 2,5-литровым мотором — за 4,1 секунды, максимальная скорость в обоих случаях — 250 км/ч.

Ходовая часть обновлена и перенастроена. Оригинальная зависимая задняя подвеска на листовых рессорах заменена независимой пружинной пятирычажной подвеской, разработанной совместно со специалистами британской компании Nitron, «по кругу» установлены регулируемые амортизаторы Nitron. Изготовленные на заказ 18-дюймовые спицованные колёса обуты в современные шины Continental UltraContact шириной 185 мм и снабжены современными дисковыми тормозами (спереди — четырёхпоршневые суппорты, сзади — двухпоршневые). Рулевой механизм оснащён регулируемым электроусилителем.

Салон сохранил оригинальный дизайн, но все отделочные материалы новые, стоковые приборы заменены более современными от Smiths с классическим дизайном, установлены современная система отопления и современная аудиосистема со скрытым головным устройством. В виде опций предлагаются кондиционер, подогрев сидений электрические стеклоподъёмники и беспроводная зарядка для смартфона.

Frontline Cars уже принимает заказы на MGA Factory Edition, но не называет цены — стоимость каждого конкретного экземпляра в любом случае будет зависеть от выбранных опций и индивидуальных пожеланий по части отделки. Первые готовые экземпляры MGA Factory Edition будут отгружены клиентам летом 2026 года.