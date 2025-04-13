Водители могут потерять деньги при покупке шин в интернете. Как распознать обман

С наступлением тепла автомобилисты меняют зимнюю резину на летнюю. По словам адвоката Елены Кудерко, злоумышленники пользуются этим моментом и продают россиянам воздух вместо покрышек. Как не нарваться на обманщиков — читайте далее в материале.

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Суть схемы

Мошенники начали разводить россиян, которые хотят приобрести новую резину для машины в интернете, предупредила специалист в разговоре с агентством «Прайм».

По её словам, аферисты предлагают водителям купить шины и просят сразу оплатить товар. После этого покупатель ничего не получает и теряет деньги.

Как избежать обмана

Чтобы распознать торговцев воздухом из Сети, необходимо первоочерёдно проверить, указаны ли на сайте адрес и ИНН компании, а также номер телефона, отметила юрист.

Вот что ещё следует узнать перед покупкой резины онлайн:

отзывы на различных платформах; существует ли эта организация (попытаться найти её на картах); можно ли оплатить заказ при получении; будет ли выдан товарный чек; сколько времени займёт доставка.

Также насторожить могут условия покупки, которые значительно разнятся с рыночными, уточнила эксперт.

Автолюбителям нужно не забывать, что «бесплатный сыр может быть лишь в мышеловке», заключила Кудерко.

Ранее «Секрет» писал, что мошенники начали звонить россиянам от имени учителей и завучей. Как работает их новая схема — узнайте здесь.