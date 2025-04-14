В Чехии продают самосвал-сельхозник на шасси УАЗ «Профи»

В небольшом городке Градец-Кралове готовы расстаться с российским вездеходом 2022 года выпуска. Этот УАЗ «Профи» ввезен в Европу официально до санкций, а самосвальную установку с трёхсторонней разгрузкой установил чешский дилер. На одометре трёхлетнего грузовичка всего десять тысяч километров, модель сертифицирована под «легковую» категорию B, кузов поднимается с пульта, и конкурентов немного.

© Motor.ru

Продать УАЗ «Профи» в Чехии может быть непросто, ведь из-за санкций поставка запасных частей из России затруднена. Поэтому всего за неделю цена значительно снизилась: сначала за самосвал хотели выручить 556 тысяч крон (2,09 миллиона рублей), а теперь собственник согласен на 460 тысяч крон (1,73 миллиона рублей). НДС платится отдельно. Внешне машина выглядит новой.

© Auto.Bazos.cz

© Auto.Bazos.cz

© Auto.Bazos.cz

© Auto.Bazos.cz

Поскольку речь идёт о «досанкционных» грузовичках, есть подушка безопасности. Но в остальном «Профи» верен себе: утилитарная трёхместная кабина, магнитола отсутствует, из опций комфорта только кондиционер. Под капотом битопливный 2,7-литровый двигатель (бензин + пропан-бутан), тяга передаётся на заднюю ось через 5-ступенчатую «механику». Грузоподъёмность — 1,2 тонны, поэтому у самосвала ограниченное применение.

В странах Европы автомобили УАЗ до санкций пользовались устойчивым спросом, а в Германии советская «Буханка» и вовсе производила фурор. Однако сейчас поставки машин из России практически невозможны, так что продавцам остаётся ждать изменения политической ситуации.