Перечислены три минуса бюджетного седана Volkswagen Polo

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках подержанного седана Volkswagen Polo.

© Газета.Ru

«В целом, это надежный автомобиль. При покупке обязательно проверьте состояние насоса системы охлаждения – после 80 тысяч км появляются течи», — сказал эксперт.

Обе коробки передач Volkswagen Polo беспроблемны. У «механики» может пропасть идеальная четкость включения, что связано с износом кулисы.

Краска у седана Polo лучше, чем у «корейцев». Слабое место – верхняя кромка лобового стекла.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее стали известны подробности о новом УАЗ «Патриот».