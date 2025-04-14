В РФ привезли Skoda Octavia в старом кузове

В России вновь продаются новые Skoda Octavia в кузове предыдущего поколения (А7). Сейчас их выпускают только в Китае, в России стоимость модели стартует от 2 300 000 рублей.

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За столько автомобиль продает мультибрендовый салон из Уфы, в комплекте в качестве бонуса покупателю предлагается новый комплект зимних шин.

У автомобиля есть две подушки безопасности, мультируль, медиасистема с сенсорным экраном, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Другая фирма в Уфе продает аналогичные Octavia за 2,345 и 2,44 млн рублей (годовая техническая гарантия предусмотрена для более дорогого варианта), а у дилера в Москве автомобиль с гарантией 1 год предлагается за 2,55 млн рублей.

Технически все предлагающиеся в РФ Skoda Octavia в кузове A7 одинаковы: 1,5-литровый атмосферник мощностью 113 л.с., 6-ступенчатая АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.