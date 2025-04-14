Американец перехитрил пошлины и ввез в США китайский автомобиль

Житель Оклахомы рассказал порталу Wired, как ему удалось обмануть систему и легально импортировать из Поднебесной дешевый сити-кар. История датирована 2021 годом, но до сих пор любопытна, ведь с тех пор пошлины на китайские автомобили в США только увеличивались, превысив отметку 100% при Дональде Трампе. Формальный повод — угроза национальной безопасности США.

© Motor.ru

Джон Карлин выбрал для импорта Wuling Mini EV от совместного предприятия с GM в Китае. Житель Оклахомы руководствовался двумя аспектами: во-первых, этот автомобиль бил рекорды продаж и был очень популярен в Китае, во-вторых, стоил очень дёшево. Покупка в Китае обошлась в 8000 долларов. Легализовать электромобиль было сложнее, но за счёт лазеек в законах, это удалось сделать.

Хотя Wuling — непроходная машина, поскольку она моложе 25 лет, удалось обойтись без сертификации. В Оклахоме действуют собственные правила безопасности для низкоскоростных транспортных средств, которые не допущены на магистрали. Поправка была сделана для гольф-каров и тракторов, но Wuling тоже попал под критерии, пришлось всего лишь ограничить скорость на отметке 56 км/ч. Электрокар покупали для городских поездок, поэтому лимитатор скорости не стал проблемой.

Власти Оклахомы дважды проверили документы, но не нашли юридических оснований для запрета эксплуатации. Карлин целый год ездил на китайском электромобиле, а затем продал его неназванной американской фирме для исследовательских целей. Хотя в итоге электромобиль обошёлся почти в 13 тысяч долларов (с учётом доставки и оформления документов), это всё равно было выгодной сделкой.