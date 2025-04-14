Тест-драйв эффектного GAC GS3

До 2024 года компания GAC в России не отличалась ни широким модельным рядом, ни продажами. Однако уходить с нашего рынка производитель не собирался и в прошлом году презентовал сразу несколько стильных моделей. Одной из них стал компактный кроссовер GS3.

© Quto.ru

Яркий

Китайцы (это относится почти ко всем маркам) активно экспериментируют с дизайном, но эта машина действительно выделяется среди прочих: множество граней, матовый окрас кузова (в палитре ещё есть ярко-голубой и лавандовый, а также стандартные чёрный, белый, серебристый оттенки), игра со сложными формами и даже торчащие выдвижные дверные ручки не кажутся кричащими, но придают «изюминку» которой не хватает многим конкурентам.

Необычная здесь даже корма — создатели, кажется, так увлеклись стилем, что забыли про функциональность. В итоге на достаточно большом стекле пятой двери не нашлось места для стеклоочистителя, что очень плохо сказалось на обзорности, ведь боковые зеркала в угоду стилю здесь тоже небольшие.

Маркетологи просчитали, что кардинальная смена имиджа модели способствует привлечению новых клиентов, и в первую очередь — молодых. Кстати, первое поколение компакт-кросса, которое так и не появилось в России, внешне не выделялось ничем, так что спрос на него был не самым высоким.

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

На стиле

Внутреннее оформление здесь не такое футуристичное, как внешнее, но скромным и унылым салон не назовёшь, отчасти благодаря синим акцентам и яркому декору, которые дополняют цвет кузова. Пластик здесь использован мягкий, хотя и не самый дорогой, а почти все поверхности матовые — большой плюс в пользу практичности.

Перед глазами — два отдельно стоящих экрана приборки и мультимедийки, чуть ниже них разместились традиционные кнопки управления климат-контролем. В передней части салона компоновка предусматривает отдельные слоты для двух смартфонов и двух стаканов кофе. Хотя последние маловаты: два больших напитка умещаются с большим трудом.

Сидеть здесь тоже удобно. Кресла в меру упругие, а диапазон настроек позволяет подобрать комфортную посадку даже высоким водителям. Руль, кстати, тоже регулируется и по высоте, и по вылету.

Не будут чувствовать себя обделёнными и пассажиры второго ряда сидений. Ровный пол и высокая крыша позволят уместиться троим взрослым людям, а сесть удобнее позволит регулировка спинки заднего дивана. Из минусов можно указать разве что на отсутствие подогрева даже в топовой версии.

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

Ложка дёгтя

Что интересно: панель приборов на 7,0 дюймов здесь матовая, а 10,25-дюймовый тачскрин медиасистемы — глянцевый и бликует намного больше. При езде в тёмное время суток появляется ещё один недостаток: приборка отражается в лобовом стекле прямо перед глазами водителя, здесь не помешал бы козырёк.

Владельцы смартфонов Apple подключиться к бортовой системе смогут, а вот Android Auto здесь нет, вместо него криво работающий CarbitLink. А для тех, кто не смог подключить своё устройство, есть интересная «фишка» — крепление для фиксации смартфона в левой части экрана.

Само меню не самое сложное, но пользоваться экраном придётся часто: включить подогрев и вентиляцию сидений и, например, камеры кругового обзора, можно только через тачскрин, отвлекаясь от дороги.

Суетливо ведёт себя бесключевой доступ в салон. Система старательно реагирует на появление водителя (точнее, ключа в его кармане) и открывает и закрывает замки, а если задержаться в районе крышки багажника, то она начинает открываться. Например, на АЗС.

© GAC

© GAC

© GAC

Чистокровный китаец

Паркетник оснащается 1,5-литровым турбомотором на 177 сил и 270 Нм, который работает в связке с 7-ступенчатым «роботом». Вся техника — собственного производства.

При спокойной езде никаких вопросов к агрегатам не возникает, но при более динамичном ускорении трансмиссия начинает задумываться и подёргиваться. Плохо справляется коробка и с плавным стартом с места, слишком резко начинает ускоряться.

На дороге GAC ведёт себя классно: рулится он задорно и почти не кренится в поворотах, подвеска же старательно скрывает от сидящих внутри все неровности и стыки дороги, хотя на больших ямах заметно пинается. Вот только шумоизоляция здесь не самая лучшая.

© GAC

Цены

На российском рынке цены на GAC GS3 варьируются от 2 449 000 до 2 849 000 рублей. Базовая версия GS оснащается очень скромно и неинтересно: панель приборов здесь — олдскульная, со стрелками, аудиосистема имеет всего два динамика, обивка салона тканевая, а вместо климата — кондиционер. Самая доступная модификация не имеет даже камеры заднего вида, а при парковке водителю придётся полагаться только на парктроник.