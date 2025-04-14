"Москвич" продлил право использования эмблемы "АЗЛК" до 2033 года

"Москвич" сохранил за собой право на использование эмблемы АЗЛК ещё на восемь лет - до 2033 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

© Российская Газета

Срок использования логотипа "Москвичом" истекал в октябре 2025 года, однако компания подала заявку на продление прав. Исключительное право на товарный знак позволяет производить и продавать в России машины, бульдозеры, станки, двигатели и другие автомобильные запчасти.

В настоящее время "Москвич" выпускает кроссоверы "Москвич 3" и его электрическую модификацию "Москвич 3е", лифтбек "Москвич 6", в течение весны должны начаться продажи флагманского семейного кроссовера "Москвич 8".