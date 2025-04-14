АвтоВАЗ назвал шесть факторов, почему идет повышение цен на Lada

АвтоВАЗ часто упрекают в том, что продукция завода безосновательно дорога, да ещё и периодически случается корректировка стоимости автомобилей Lada. Производитель объяснил, от чего зависит ценообразование на машины отечественного бренда.

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Основные причины, которые АвтоВАЗ перечислил в комментариях к посту в официальном Telegram-канале "Поладим с Lada": инфляция, рост цен на энергоносители и сырьё, изменение налоговой политики, цены на комплектующие.

Также на прайс-листы влияют ценовая политика конкурентов и государственное регулирование отрасли.

Последняя индексация цен на автомобили Lada традиционно была проведена в начале года. По итогам 2024 года, ранее отмечали в компании, среднее удорожание моделей составило 4,3%, что вдвое ниже инфляционных показателей.