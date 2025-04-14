Как подготовить китайский автомобиль к российским условиям эксплуатации

Степень приспособленности новых китайских автомобилей к условиям эксплуатации в России с годами выросла. Многие модели уже с завода оснащаются целым рядом тёплых опций, что делает их пригодными для нашего климата. Однако, несмотря на эти очевидные преимущества, будущим владельцам стоит учесть ряд важных моментов.

Именно по этой причине, по мнению портала "Автовзгляд", сразу после того, как покупатель покинет дилерский центр, машину надо отвезти в специализированный сервис для доработок.

Основная проблема, с которой сталкиваются все водители, - это коррозия. За исключением нескольких южных регионов, в большинстве областей автомобили быстро подвержены корродированию, особенно в труднодоступных для ремонта местах, что делает замену весьма накладной и затратной. Именно это побуждало научно-исследовательские институты и гаражных мастеров разрабатывать различные средства для борьбы со ржавчиной: после обработки антикоррозийным составом машина уверенно проходит 5-6 лет без единого "рыжика". Вот почему недавно приобретённый авто из Поднебесной крайне важно защитить до начала полноценной эксплуатации.

Оптимальным решением будет обратиться в профильную компанию, а не к обычным СТО, так как в специализированной компании состав не просто распылят по внешней поверхности кузова, как это делают в автосалонах, а тщательно нанесут, уделяя внимание всем скрытым полостям и углублениям. Важно учитывать, что хорошо и дешево не всегда могут быть синонимами, поэтому не стоит обращать свой взор на предложения обработать машину за 10 тысяч рублей, ибо качественная работа оценивается не ниже 50 тысяч.

Однако владельцы автомобилей могут столкнуться и с более серьёзными проблемами, чем коррозия кузова. Это особенно касается моделей, которые были ввезены из Китая по "серым" схемам или частным образом через территории соседних государств. Технические специалисты утверждают, что такие машины не предназначены для российского рынка и требуют адаптации систем охлаждения и смазки двигателя, а также климат-контроля. Они советуют сразу после приобретения машины по параллельному импорту заменить моторное масло и антифриз в соответствии с климатическими условиями региона, где она будет эксплуатироваться.

Чтобы сделать это верно и не допустить ошибок, владельцам рекомендуется для подбора нужных технических жидкостей обращаться к услугам онлайн-сервисов по подбору масла.

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