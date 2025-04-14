Niva Sport: плюсы, минусы и оправдывает ли она свою цену

Однако, оказывается, что не всё просто так. Какие проблемы есть с новой «Ладой» для авто-модников, оправдывает ли она свою цену и что улучшено в этом автомобиле — читайте ниже.

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Через санкции, кризис и уход поставщиков

Сначала вспомним, с чего всё начиналось. С 2022 года, когда грянули санкции Запада, европейские и азиатские инвесторы покинули «АвтоВАЗ.

Николя Мора на посту президента концерна сменил бывший министр транспорта и помощник президента Максим Соколов. Корпорация решила не сбавлять темпов, взятых более десяти лет назад и анонсировала «Ниву Спорт». Нашего автолюбителя и весь рынок ведь нужно держать в тонусе!

Многие ждали культовый, емкий, экономичный автомобиль, который месит грязь, преодолевает рубежи и покоряет сердца – но с новым двигателем и новым, более стильным дизайном.

Неудивительно, что сам Соколов заявлял СМИ:

«Люди ждут такой автомобиль».

Однако путь к мечте всегда тернист. Выпуск спортивной версии «Нивы» всё переносился и переносился. Кризис, уход поставщиков с нашего рынка, санкции, перестройка производства – всё это привело к тому, что выпуск Niva Sport переносился не раз и не два. Многие «ждущие» попросту потеряли веру.

140 шагов вперёд?

Однако она появилась! Обещанного три года ждут, гласит народная мудрость. И вот, в автосалонах страны появилась стильная, пышущая новизной Niva Sport! Чего же ждать от автомобиля, даже старые версии которого то и дело «обнаруживаются» в голливудских и европейских фильмах?

Цена за обновлённую «Ниву» неслабая, 1,7 млн рублей. Стоит понять, за счёт чего такая стоимость. В прессе появлялись данные аж о 140 доработках модели!

Что ж, Niva Sport избавилась от 1,7 литрового «жигулёвского» мотора. Теперь у неё 1,6 литровый 16-клапанный двигатель от спортивных моделей «Гранты» и «Весты». У новой «Нивы» ныне – аж 122 лошадиные силы против 80 в обычной «трудовой» версии автомобиля.

Движок установлен продольно, с новыми креплениями, даёт разгон до 100 км/ч за 11,8 секунды. Максимальная скорость – 162 км/ч.

Улучшена и коробка передач. Механика с пятью ступенями, на пятой передаче (которая у всех «Нив» часто вылетает) усилены шестерни. Сцепление получило новый картер. Благодаря всему этому переключения стали чётче, раздаточная коробка управляется одним рычагом, как и у Niva Travel.

Космическая и брутальная

Естественно, что спортивная версия автомобиля должна иметь свою подвеску. Колея теперь шире, амортизаторы спортивные, а пружины жёстче. Усилен задний мост и добавлен стабилизатор поперечной устойчивости.

Так что теперь автомобиль меньше кренится и лучше держится на трассе. Клиренс на 2 см выше, чем у обычной нивы.

Изменился и салон. Niva Sport обрела руль с кожаной отделкой, он регулируется по углу наклона. Это почти космос, друзья!

Сиденья имеют боковую поддержку. Также есть их подогрев. В спортивной «Ниве» в комплект входят и кондиционер с электрорегулировкой зеркал.

Ну и конечно же, дизайн. Niva Sport показывает свой характер сразу. Это расширители арок крыльев, черная как смоль решётка радиатора, диски на 17 дюймов. Ещё на брутальность образа работают воздухозаборник на капоте, релинги и светодиодные фары. В общем, новая «Нива» быстрее, устойчивее и чуть комфортнее. Это ли не прогресс для всего российского автопрома?

Фанатам – в очередь!

Ну а теперь немного о не самом весёлом. Как купить автомобиль за немалые 1,7 млн «целковых»? А никак! Пока, по крайней мере. Автолюбителям придётся запастись недюжинной долей терпения. Выпущено-то всего 30 штук. На всю страну. И де-факто это тестовая партия.

В автосалонах Москвы, например, честные дилеры предлагают заказывать и ждать по 3-5 месяцев. В чем причина?

Выпускает Niva Sport не главное предприятие «АвтоВАЗа», а его дочка «Лада Спорт». А это предприятие сориентировано на штучную работу.

Автомобили со спортивными и внедорожными опциями – по определению товар на фаната. Потому и такие малые партии.

Проще привезти из Москвы

Вазовцы сейчас отслеживают интерес к модели. Будет он – будет и «песня», то есть расширение производства Niva Sport.

Да, кстати, что там с ценой? Нет ли накруток? В Москве и Питере, говорят, нет. При учёте, что и машину-то приходится в очереди ждать. Но в Самаре, допустим, пытаются втюхивать с наценкой в 200 и 300 тысяч. Пока ажиотаж, торговец диктует свои правила!

Что же в сухом остатке? «АвтоВАЗ» не подвёл, и несмотря на ожидание выдал толковую модель. И спрос на неё есть.

За базовые 1,7 млн рублей Niva Sport даёт больше, чем обычная «Нива», но меньше, чем «китайцы» за те же деньги. Это машина для тех, кто ценит легенду. Так что когда их будет больше на рынке, можно точно будет сказать: Niva Sport – это удача.

А пока автолюбителям стоит подождать...