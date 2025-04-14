В Европе презентовали самый доступный полноприводный кроссовер

Jeep Avenger 4xe оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который работает вместе с 48-вольтовой мягкой гибридной системой (MHEV). Совокупная мощность составляет 145 лошадиных сил и 230 Н·м крутящего момента. Автомобиль предлагает 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию с двойным сцеплением и постоянный полный привод (система 4xe).

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Разгон до 100 км/ч занимает 9,5 секунды, а максимальная скорость достигает 194 км/ч. Заявленный средний расход топлива по стандартам WLTP составляет 5,4 литра на 100 км, а уровень выбросов CO₂ составляет 124 г/км. Это позволяет модели получить экологическую категорию ECO и доступ к ряду льгот.

Базовая цена Jeep Avenger 4xe в комплектации Upland составляет 32 475 евро (примерно 3,1 миллиона рублей). Однако с учетом действующих скидок, покупателям предлагается выгодное предложение со скидкой в 1 903 евро (около 180 тысяч рублей), что снижает стоимость до 30 572 евро - чуть меньше 3 миллионов). Это делает Avenger одним из самых привлекательных предложений в своем сегменте на европейском рынке.

Напомним, что автоэксперт Агаджанов заявил, что цены на авто с пробегом не уменьшатся, пока не снизится спрос. Укажем, что цены на автомобили с пробегом не собирают уменьшаться, но это станет более реальным при падении спроса.