Российский АвтоВАЗ готовится к празднованию серьезной даты в истории завода - 55 лет назад, 19 апреля 1970 года, с конвейера сошли шесть машин ВАЗ-2101 "Жигули" в синих и красных оттенках, отождествляющих флаг РСФСР, и были приурочены ко дню рождения Владимира Ленина.

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Эта модель стала самой массовой в истории советского автопрома. За 18 лет в СССР было произведено свыше 4,8 миллиона экземпляров. В народе ВАЗ-2101 любя называли "копейкой", и это прозвище сохранилось за ним до сих пор.

Производство "Жигулей" было запущено в рекордно короткие сроки. Уже в августе 1970 года в смену собиралось по 70 машин. В том же году было произведено 23 115 автомобилей. Миллионный автомобиль, ВАЗ-2103, был выпущен в 1973 году. Этот успех полностью оправдал средства, вложенные государством в создание АвтоВАЗа.

Первые машины были собраны на базе Fiat-124, который в 1967 году был признан "Автомобилем года в Европе". Однако прототип был существенно переработан с учётом суровых условий советской действительности. Были увеличены дорожный просвет и усилена подвеска, а задние дисковые тормоза заменены на барабанные, что улучшило их работу в условиях загрязнённых дорог. Для завода двигателя был добавлен "кривой стартер" - рукоятка, а с левой стороны появилось наружное зеркало заднего вида.

Изменения коснулись и мотора: распределительный вал был перенесён в головку блока, а расстояние между цилиндрами увеличено для возможности дальнейшего увеличения их диаметра. Масса автомобиля выросла на 90 кг. Всего было внесено более 800 изменений.

Первые продажи "Жигулей" стартовали в августе 1970 года. Первым счастливчиком, купившим новинку, оказался сотрудник тольяттинского предприятия "Волгоцеммаш". Спустя 19 лет этот автомобиль снова вернулся на завод, став музейным экспонатом. Его бывший владелец получил в подарок новый ВАЗ-2109.

"Жигули" под торговой маркой Lada пользовались большим спросом и за границей. В 1971 году легковушки экспортировали в Югославию, Бельгию, Нидерланды и Финляндию. За границей машина приобрела популярность благодаря своей надёжности и доступной цене. Кроме того, "Копейка" активно участвовала в спортивных соревнованиях. Например, в том же 1971 году команда "ВАЗ-Автоэкспорт" завоевала главный приз на авторалли "Тур Европы".

Под капотом первой советской "легковушки" устанавливалось большое разнообразие различных моторов. Самым мощным из них мог похвастаться 120-сильный роторно-поршневой двигатель, разработанный исключительно для советских спецслужб.

До сих пор на учете в РФ находится свыше 150 тысяч "копеек". Автомобиль по праву для стал мечтой, частью эпохи и по-настоящему надежным транспортом для многих миллионов жителей Советского Союза и России.

По сей день новые модели завода продолжают традиции, заложенные первыми автомобилями АвтоВАЗа. Эти автомобили не просто "адаптированы к России" - они изначально создавались для неё.

И если для европейцев Fiat-124 - это всего лишь автомобиль года, то для нас "копейка", созданная на его основе, - часть огромной истории и автомобиль столетия.

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