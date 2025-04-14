Назван самый популярный автомобиль в Китае

Хетчбэк Geely Xingyuan стал самым популярным автомобилем в Китае по итогам первого квартала 2025 года, сообщает портал «Китайские автомобили».

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Объем продаж электромобиля составил 89,2 тыс. единиц. Позади Xingyuan оставил такие модели как Wuling Hongguang Mini EV и Tesla Model Y.

Geely Xingyuan – компактный хэтчбек с габаритами 4135 х 1805 х 1570 мм. В движение его приводят два мотора на выбор: на 79 л.с. или 116 л.с. В зависимости от батареи запас хода Xingyuan составляет 310-410 км.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

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