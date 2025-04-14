В России выставили на продажу "капсулу времени" ВАЗ-2101 1971 года

Как выяснила "Российская газета", в Ярославле продаётся вишнёвый седан ВАЗ-2101 1971 года выпуска, входящий в первую сотню тысяч авто, сошедших с конвейера Волжского автозавода. Производство "копейки", напомним, стартовало 19 апреля 1970 года.

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Владелец пишет, что автомобиль является родовым наследием, не эксплуатировался с 1995 года, но проходил все полагающиеся ТО. Тридцать лет ВАЗ-2101 находился на консервации в спецчехле. Скорее всего, из неродного на раритетных "Жигулях" - резина (с левой и правой сторон установлены разные покрышки) и, естественно, аккумулятор.

Автомобиль оснащён 64-сильным двигателем объёмом 1,2 литра и МКП. Пробег составляет 27 тысяч км.

Владелец назначил за авто цену 1,7 млн рублей, однако, судя по тому, что машина "висит" на продаже уже 3,5 года, коллекционеры считают стоимость завышенной.

Через несколько дней в "День ВАЗ-2101", известного также как "День первого автомобиля", на АвтоВАЗе состоится торжественный старт производства Lada Iskra.