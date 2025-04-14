Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России

Он составлен на основе данных Fit Service и аналитиков из агентства Gruzdev-Analyze, которые проанализировали более трех миллионов машинозаездов и свыше 18 тысяч интервью автовладельцев. В список попали автомобили в возрасте от 3 до 23 лет с наименьшим средним процентом поломок — чем меньше проблем, тем выше модель в рейтинге. Полный список публикует «Российская газета».

Уточнятся, что для репрезентативности данных из выборки исключили операции по замене шин и кузовные работы, а также не стали учитывать автомобили младше трех лет. Ремонт же разделили на две категории: устранение поломок и техническое обслуживание (ТО). Для каждой машины в возрасте от трех до 23 лет эксперты рассчитали процент операций, связанных с поломками, от общего объема работ, после чего разграничили данные по году выпуска, маркам и моделям. Причем по каждому году было проанализировано не менее 25 машинозаездов.

Рейтинг по маркам в результате выглядит следующим образом: в тройке лидеров Skoda, Mercedes-Benz и Toyota со средним процентом поломок 47,5, 48,7 и 48,9 процента соответственно. В первую пятерку также попали Lexus (49 процентов) и BMW (49,1 процента). Следом идут Dodge, Infiniti и Porsche — процент поломок у этих трех марок одинаковый и составляет 49,1 процента. Замыкают список Subaru (девятое место, 49,5 процента) и Opel (десятое место, 49,9 процента).

Рейтинг по моделям возглавил Mercedes-Benz G-Class, у которого самая низкая доля поломок — 44,1 процента. На втором месте Toyota Camry (45,1 процента), а на третьем — Toyota Prius (46 процента). Четвертая строчка досталась Lexus GS (46,4 процента), на пятой расположилась Skoda Superb (46,9 процента), на шестой — Skoda Yeti (47 процента), на седьмой — BMW 5 серии (47,1 процента), на восьмой — Toyota Land Cruiser (47,2 процента), на девятой — Mercedes-Benz C-Class (47,4 процента), а на десятой — Skoda Octavia (те же 47,4 процента).

Согласно результатам исследования, самой надежной моделью Lada является 2112 (50,8 процента), следом за ней расположились Xray (50,9 процента) и Vesta (50,9 процента).

Авторы рейтинга отмечают, что на число поломок могут влиять не только автопроизводители, но и сами автовладельцы. «Чем регулярнее и качественнее проводится обязательное техническое обслуживание, тем реже случаются внезапные ремонты», — отметили в Fit Service.