Автопроизводители заволновались от нового проекта ЕС

Этот материал легче алюминия и прочнее стали, поэтому автопроизводители используют его для снижения веса электромобилей и увеличения запаса хода. Но теперь ЕС хочет запретить его как опасный автомобильный материал. Свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром давно классифицируются в ЕС как опасные, но они не запрещены в автомобильном секторе, правда, с некоторыми исключениями.

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Европарламент недавно скорректировал Директивы о транспортных средствах с истекшим сроком службы, которые регулируют разборку и переработку транспортных средств. Теперь в них впервые в мире углеродное волокно классифицируется как вредный материал.

Углеродное волокно широко применяется в авиационной и автомобильной промышленности. Оно дороже алюминия и стали, но его преимущества перевешивают этот «минус». Если этот запрет будет принят в Европе, он вступит в силу в 2029 году.

По оценкам американской исследовательской компании Roots Analysis, мировой рынок углеродного волокна, который в 2024 году оценивался в 5,48 миллиарда долларов, будет ежегодно расти со средней скоростью 11% и к 2025 году достигнет 17,08 миллиарда. В настоящее время на автомобили приходится от 10% до 20% всех применений, и процент будет увеличиваться, поскольку производители будут стремиться снизить вес своих электрокаров.

Так почему же ЕС считает этот материал опасным? Причина в том, что при утилизации углеродного волокна, связанного со смолой, нити могут попасть в воздух, вызывая короткие замыкания в оборудовании. Но ещё важнее — боль, которая появляется при контакте с кожей и слизистыми оболочками.

По информации Nikkei Asia, больше всего в случае принятия этого запрета пострадают три японские компании: Toray Industries, Teijin и Mitsubishi Chemical, которые в совокупности занимают 54% мирового рынка углеродного волокна.

Многие бренды используют углеродное волокно в своих автомобилях с ДВС или гибридных автомобилях. Например, McLaren делает из него все шасси своих суперкаров.