Названы причины возгорания электромобилей

При соблюдении основных правил эксплуатации и использовании исправного оборудования риск возгорания электрокара во время зарядки крайне мал, рассказал СЕО сети зарядных станций Artis Владислав Мазов.

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Электромобили горят крайне редко, и чаще всего это связано с неисправностью самой машины, а не зарядной инфраструктуры, пояснил он. Возгорание возможно, если для электрокара используются неоригинальные аккумуляторы и дешевые компоненты.

Современные зарядные станции имеют многоуровневую систему защиты. Они постоянно контролируют параметры заряда, такие как напряжение, температура и сопротивление, а при обнаружении аномалий автоматически останавливают зарядку.

Эксперт отмечает, что необходимо использовать только сертифицированные компоненты и своевременно проводить диагностику АКБ. Ресурс литий-ионных аккумуляторов ограничен, их перегрев или повреждение могут привести к возгоранию. Мазов пояснил, что владельцам электрокаров необходимо избегать неофициальных доработок и следить за состоянием аккумулятора.

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