Прошла первая регистрация кроссоверов "Москвич 8" в ГИБДД, что это значит
В течение весны "Москвич" может запустить продажи флагманской модели - семейного кроссовера "Москвич 8". Сайт "Китайские автомобили" сообщил, что уже несколько автомобилей были поставлены на учёт в ГИБДД.
Как такое могло произойти, если модель официально не продаётся, автопроизводитель не объяснил, однако отметил, что на заводе ведётся подготовка к старту серийного производства "Москвич 8".
"Москвич 8" станет флагманским кроссоверов отечественного бренда. Длина автомобиля составляет 4824 мм, размер колёсной базы - 2830 мм. Модель будет предлагаться столько в 7-местном исполнении.
Известно, что "Москвич 8" будет переднеприводным, его оснастят силовым агрегатом, состоящим из мотора 1,5 литра и 7-ступенчатого "робота".
Стоимость новинки неизвестна, ожидаемый диапазон цен - 2,8-3 млн рублей.