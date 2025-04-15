Прошла первая регистрация кроссоверов "Москвич 8" в ГИБДД

В течение весны "Москвич" может запустить продажи флагманской модели - семейного кроссовера "Москвич 8". Сайт "Китайские автомобили" сообщил, что уже несколько автомобилей были поставлены на учёт в ГИБДД.

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Как такое могло произойти, если модель официально не продаётся, автопроизводитель не объяснил, однако отметил, что на заводе ведётся подготовка к старту серийного производства "Москвич 8".

"Москвич 8" станет флагманским кроссоверов отечественного бренда. Длина автомобиля составляет 4824 мм, размер колёсной базы - 2830 мм. Модель будет предлагаться столько в 7-местном исполнении.

Известно, что "Москвич 8" будет переднеприводным, его оснастят силовым агрегатом, состоящим из мотора 1,5 литра и 7-ступенчатого "робота".

Стоимость новинки неизвестна, ожидаемый диапазон цен - 2,8-3 млн рублей.