Как скажется застой автомобильного рынка на российских потребителях

С начала 2025 года автомобильный рынок России не радует обилием положительных новостей: происходит падение продаж и закрытие дилерских центров.

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По информации портала "Автовзгляд", после того как три года назад ведущие мировые автопроизводители решили покинуть российский рынок, который был для многих из них спасательным кругом, дилеры, оставшиеся без поддержки, начали нести убытки. Их бизнес был на грани краха, и многие продавцы оказались в сложном положении. В этот трудный момент китайские импортеры стали спасительным решением для многих салонов.

Однако те, кто сделал ставку на работу с малознакомыми на нашем рынке брендами, так и не смогли наладить реализацию моделей этих марок, поэтому в конечном итоге пострадали больше других.

Ясно и то, что ожидать возвращения к прайс-листам пятилетней давности тоже не стоит - вернуть цены на прежний уровень на фоне мировой экономической ситуации просто нельзя. Да и сами продавцы автомобилей не намерены отступать от своей основной ценовой политики.

В то же время, несмотря на наличие отрицательных новостей, есть и определенный повод для оптимизма. Так, в первом квартале 2025 года были открыты 124 новые дилерские сети. И даже тот факт, что Россия перестала быть главным рынком для сбыта машин из Поднебесной, не прекращает постоянный экспорт авто на нашу территорию.

Это указывает на то, что китайские производители не намерены прерывать крепкое сотрудничество двух стран, и продолжают возлагать надежды на усиление своих позиций в РФ, а на смену слабым игрокам рынка придут более сильные и успешные.

Однако специалисты считают, что пока рано радоваться тому, что дилеры предоставляют скидки, которые порой достигают миллиона рублей и даже больше. Ведь повышение цен - это всегда стратегический шаг, а временные акции без изменения официальных прайс-листов - это лишь тактический ход, направленный на стимулирование продаж, который не продлится долго.

Да и появление именитых брендов вряд ли сильно скажется на ситуации с ценами, поскольку без достаточного уровня локализации эти автомобили будут недоступны для большинства граждан.