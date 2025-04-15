В РФ продают «семерку» за 1,6 миллиона рублей

Согласно информации на сайте «Авто.ру», данный ВАЗ-2107 оснащен 1,6-литровым двигателем, который развивает 74 лошадиные силы, коробка передач — механика. Продавец объясняет малый пробег тем, что этот экземпляр был приобретен и тщательно сохранялся как коллекционный предмет.

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Состояние кузова и моторного отсека подтверждает, что автомобиль не использовался, а интерьер выглядит практически новым. На машине даже сохранились оригинальные заводские ярлыки. Недавно автомобилю исполнилось 20 лет, но время не помешало сохранить практически идеальный внешний вид машины.

Ранее мы писали, что обсуждения роста стоимости автомобилей LADA не утихают в онлайн-пространстве. Пользователи соцсетей выражают недовольство, считая приобретение машин отечественного производства непомерно дорогим. В связи с растущим недовольством, компания-производитель решила внести ясность.

Напомним, что в связи с повышением температуры воздуха многие автовладельцы в Московской области приступили к замене зимних шин на летние. Однако данное решение оказалось преждевременным, так как погодные условия изменились, и выпал обильный снегопад.

Укажем, что с конвейера автозавода сошла модель КАМАЗ-53251 – первый среднетоннажник, адаптированный к условиям санкций и предназначенный для коммунального хозяйства и розничной торговли. В настоящее время он проходит испытания на тестовых стендах.

Отметим, что на рынке компактных SUV в Европе появился новый фаворит – Jeep Avenger 4xe. Этот автомобиль не только получил полный привод, но и остался привлекательным гибридом с экологическими преимуществами. В результате пересмотра ценовой политики его стоимость приблизилась к одному из лучших продавцов в этом сегменте – Dacia Duster.