Как создавался компактный отечественный родстер "Ода"

Наш друг и коллега Сергей Яковлев подготовил отличный материал про разработку отечественного родстера «Ода».

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Начало бурных 90-ых, судя по публикациям в автомобильной прессе того периода, обещало быть многообещающим. Одна из публикаций в ЗР так и гласила: «Роллс, ищи своего Ройса».

Наряду с уже существующими крупными государственными предприятиями стали появляться небольшие частные фирмочки, которые должны были строить конструкции в виде спортивных купе, родстеров, лимузинов, предназначенных для, используя лексику того времени, «яппи» и «нуворишей».

Эпицентром сих событий стал само собой институт НАМИ, где и в советские времена проектировалась всякая экспериментальная необычная техника. Уже прогремели на весь мир отечественные концепты «Охта», «Компакт» и «Дебют», вызвавшие немалый интерес как и у публики, так и у специалистов.

И в данном случае казалось бы открывались невероятные перспективы: немалый потенциал инженерной, ещё советской школы, плюс амбициозная талантливая молодёжь, ищущая возможности для своих творческих задумок.

Так наверное и думал Альберто Страццари, глава итальянского КБ Engines Engineering, создавший с НАМИ совместное предприятие Eco Engines. Здесь следует отметить, что он был далеко не пионером в своём начинании. На территории института уже располагалось московское бюро английской дизайнерской фирмы IAD, возглавляемое Александром Якубсоном, а в 1990 году страну посетил английский инженер Энтони Стивенс с предложением по выпуску родстера Cipher на вазовских агрегатах.

В середине 1991 года был построен «Компакт II», впоследствии переименованный в «Компи», над которым трудился тот же коллектив, что и над «Дебютом» с «Компактом» первой версии. В этом случае Страццари уже имел непосредственное отношение к созданию «Компи», хотя Eco Engines официально зарегистрировали только в августе 1992 года.

Следующим проектом СП стал родстер «Ода», который описан в юбилейной брошюре изданной в 75-летию института и вышедшей в 1993 году, как «современный спортивный спайдер "Ода" с мотивами "ретро"». А сама идея была в создании недорогой молодёжной спортивной машины — всё-таки успех «Миаты вдохновил».

Хотя и не скрывалось, что «Ода» в первую очередь создавалась не под российский рынок, а под рынки западные, и схема здесь была достаточно проста: при минимальном вложении средств с участием квалифицированных специалистов создать вполне конкурентоспособную конструкцию для выхода на мировой рынок.

Наладить продажи можно было через уже давно созданную сеть дилерских центров Lada, ведь родстер целиком состоял из вазовских комплектующих. А производство хотели осуществлять в Шуе. Кстати, там же и должно было развернуться производство Rickman Ranger и Metisse, Reliant Scimitar, и даже реплики Kaiser Darrin с участием американского капитала, но это уже другая история.

В декабре 1992 года полномасштабный макет доставили для участия на мотор шоу в Болонье, где «Ода» имела определённый успех у публики, а в следующем году уже планировали запуск производства. На московском мотор шоу 1993 года этот же жёлтого цвета макет тоже выставили, где он соседствовал со стендом другой фирмы — АвтоСпортТехника, также рождённой на территории института.

В целом Альберто и коллективу Eco Engines удалось справиться с первой частью плана: создать внешне интересную машину с вполне актуальными тогда элементами биодизайна (например, глазки-фары, что-то аналогичное в Бирмингеме того года продемонстрировала Ghia в концептуальной модели Ford), недорогую и вполне осуществимый проект с точки зрения технологии.

В одном источнике указывалась конкретная цифра — в 6000$, но не берусь утверждать достоверность данной информации. Также удалось построить ходовой образец, который окрасили в красный цвет.

Но вот с производством что-то не заладилось: возникли некие обстоятельства помешавшие осуществить задуманное. И не думаю, что они были какие-то чрезвычайные. Из всего что планировалось к производству в Шуе, собрали только небольшую партию Ranger и один спортивный Metisse. Это можно так сказать удачный вариант. В случае с «Одой«» он так и не прошёл.

Страццари решил попробовать возможности производства в другой стране, например в Индии, где стоимость рабочей силы тоже не столь высока, но и здесь потерпел неудачу.

Eco Engines продолжала существовать и после провала с «Одой». Хотя конечно провалом в полном понимании слова это назвать нельзя. В целом коллектив справился на отлично, был даже запатентован на территории России вариант складывающейся жёсткой крыши для «Оды».

СП занималось также разработкой двухколёсной техники, в частности скутеров и байков. Ещё один проект, который удалось осуществить Eco Engines — это гольф-кар Master (название указано на одном из скетчей), о котором практически нет никакой информации.

Построили два ходовых образца, и один из них уж очень напоминает аналогичную схожую внешне вазовскую Riksha. А в одном из проспектов показан проект спортивного купе в виде компьютерной графики — вполне вероятно, что у «Оды» могла появиться приставка II.

Саму Eco Engines как юридическое лицо ликвидировали в конце 2009 года.