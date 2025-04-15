Пошлины Трампа могут похоронить Harley-Davidson

Объявленная президентом США всему миру торговая война затрагивает Европу, Китай и Японию. Однако попавшие под санкции страны намерены ввести ответные пошлины на американские товары, в том числе мотоциклы. Один из крупнейших производителей — Harley-Davidson — уже бьёт по этому поводу тревогу.

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По мнению финансового директора компании Джонатана Рута, торговая война грозит производителю двухколёсной техники банкротством. Дело в том, что в случае введения ответных пошлин цены на байки за пределами Америки резко вырастут.

В качестве примера топ-менеджер привёл Данию, где модель Road Glide стоит $27 999 (2,3 млн рублей). Но если компания попадёт под европейские санкции, то цены вырастут до $124 000 (10,2 млн рублей). В итоге американские мотоциклы попросту перестанут покупать.

На фоне резкого роста цен спрос на технику из США упадёт, особенно на фоне стремительно меняющегося отношения к Америке и американским товарам. Тем временем европейские BMW, Ducati, Triumph и другие бренды быстро займут освободившуюся нишу — это хорошо известные во всём мире бренды со стабильно высокими продажами.

«Даже повышение цен на 10-20%, плюс антипатия к американским брендам в целом, были бы похоронным звоном», — считает эксперт по финансовым рынкам Майкл Уларик.

Стоит отметить, что во время своего первого срока Трамп ввёл пошлины на металлы. В итоге Harley-Davidson вынужден был инвестировать $166 млн на сборочную площадку в Таиланде, что позволило избежать повышенных тарифов на ряде рынков. Однако теперь из-за эскалации торговой войны под угрозой оказалась даже техника, которую выпускают в Азии.