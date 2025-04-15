Перечислены недостатки кроссовера Mitsubishi ASX

Эксперт "ЗР" перечислил недостатки кроссовера Mitsubishi ASX за 1 млн рублей
При бюджете 1 млн рублей эксперт "За рулём" Александр Виноградов советует присмотреться к Mitsubishi ASX с пробегом. Он рассказал о главных слабых местах кроссовера.
В этом бюджете ASX будет 2013-2014 годов выпуска. Двигатель объёмом 1,8 литра, с которым предлагается основная масса модели на "вторичке", очень ресурсный: без "капиталки" можно пройти до 350 тысяч км. Его плюс - цепной привод ГРМ, который редко требует внимания раньше 250 тысяч км.
Отсутствие гидрокомпенсаторов требует регулировки зазоров каждые 100 тысяч, говорит специалист. Но в основном огорчают пластиковые ролики навесных агрегатов.
Вариатор Jatco JF011 тоже надёжен, но при условии частой замены масла и отсутствии вылазок на бездорожье.
В ходовой могут быть изношены ступичные подшипники, передние рычаги.
"Обязательно проверьте состояние пыльников рулевой рейки. Если они потеряли герметичность, механизм вскоре начнет греметь и потребует дорогого ремонта", - рекомендует Виноградов.
По косметике Mitsubishi ASX слаб на ЛКП и отделку салона.