Перечислены недостатки кроссовера Mitsubishi ASX

При бюджете 1 млн рублей эксперт "За рулём" Александр Виноградов советует присмотреться к Mitsubishi ASX с пробегом. Он рассказал о главных слабых местах кроссовера.

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В этом бюджете ASX будет 2013-2014 годов выпуска. Двигатель объёмом 1,8 литра, с которым предлагается основная масса модели на "вторичке", очень ресурсный: без "капиталки" можно пройти до 350 тысяч км. Его плюс - цепной привод ГРМ, который редко требует внимания раньше 250 тысяч км.

Отсутствие гидрокомпенсаторов требует регулировки зазоров каждые 100 тысяч, говорит специалист. Но в основном огорчают пластиковые ролики навесных агрегатов.

Вариатор Jatco JF011 тоже надёжен, но при условии частой замены масла и отсутствии вылазок на бездорожье.

В ходовой могут быть изношены ступичные подшипники, передние рычаги.

"Обязательно проверьте состояние пыльников рулевой рейки. Если они потеряли герметичность, механизм вскоре начнет греметь и потребует дорогого ремонта", - рекомендует Виноградов.

По косметике Mitsubishi ASX слаб на ЛКП и отделку салона.