В линейке Cordiant появились недорогие шины, экономящие топливо

Линейка Cordiant Run Tour насчитывает 11 типоразмеров — от 13 до 17 дюймов. При разработке модели, как уверяет производитель, особое внимание уделялось топливной экономичности, надежности и комфорту. Делать такие покрышки будет бывший завод Bridgestone, что теперь носит название Gislaved.

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Благодаря конструктивным изменениям и новой рецептуре резиновой смеси, модель Cordiant Run Tour снижает расход топлива на 0,45 литра на 100 км пробега, что позволяет сэкономить до 1 бака (~67 литров) топлива при расчёте на 15 000 км.

При разработке новинки были учтены потребности автовладельцев, живущих за пределами больших городов. Во всей линейке применён корд сверхвысокой прочности ST (Super high Tensile).

В свою очердь, протекторную область защищает от проколов усиленный нейлоновый бандаж, а в боковые стенки покрышек крупнее 14 дюйма интегрирован дополнительный слой каркаса.

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