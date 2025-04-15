Раскрыты продажи российской марки Xcite с начала 2025 года

Статистикой продаж российской марки Xcite, автомобили которой производятся в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan, делится «Автостат». По данным агентства, за первый квартал 2025 года (январь-март) россияне купили 1302 новых кроссовера Xcite, а доля бренда в общем объеме продаж не превышает 0,5 процента. Для сравнения: продажи «Москвичей» за тот же период составили 1,2 тысячи штук.

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Из статистики следует, что более 85 процентов всех реализованных за первые три месяца «Иксайтов» — это кроссоверы X-Cross 7. Объем продаж модели за отчетный период составил 1113 экземпляров. Еще 15 процентов приходятся на X-Cross 8, который разошелся в количестве 189 единиц. Обе модели продолжают сходить с конвейера предприятия, работающего под вывеской «Автозавод Санкт-Петербург». Производственный план на 2025 год предусматривает выпуск 6,5 тысячи автомобилей.

Обе упомянутые модели являются аналогами существующих автомобилей «восточного партнера», название которого в Xcite не называют. Ранее на бывшей площадке Nissan собирались производить кроссоверы FAW под маркой Lada, но это сотрудничество оказалось тупиковым: была выпущена только одна партия из 170 машин, после чего партнерство свернули. О новом партнере тоже ходят слухи, якобы он теряет интерес к производству на «Автозаводе Санкт-Петербург».

Ранее телеграм-канал «Русский автомобиль» сообщал, что вместо «китайцев» на заводе готовы выпускать «импортозамещенные» автомобили Renault под маркой Xcite.