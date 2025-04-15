Названы четыре беспроблемных кроссовера с пробегом за 1 млн рублей

За 1 млн рублей сейчас можно купить новую Lada Granta, но что, если душа лежит к авто с посадкой повыше. Тут вариантов немного - трёхдверная Niva Legend. Но в сегменте подержанных машин есть варианты покомфортнее и более практичные. Эксперт "ЗР" Сергей Зиновьев перечислил четыре почти беспроблемных варианта.

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За миллион рублей есть возможность приобрести рестайлинговый Duster 2017-2018 годов выпуска, но предпочтение лучше отдать версиям с МКП, так как автоматы Jatco страдают от перегревов и быстрого выхода из строя соленоидов управления.

Также за миллион можно найти неплохой Mitsubishi ASX. У кроссовера ресурсные двигатели, живучий вариатор, а огорчение могут доставить разве что ролики навесных агрегатов, изготовленные из пластика.

Opel Mokka 2013-2014 года тоже можно купить в пределах миллиона рублей. Эксперт советует выбирать атмосферник 1,8 литра, а при диагностике перед покупкой основное влияние следует уделить состоянию передних рычагов.

В скромный по нынешним временам бюджет также может уложиться Sportage третьего поколения 2012-2013 годов. Двигатели, которыми оснащались корейские авто тех годов, склонны к задирам, поэтому перед покупкой лучше вооружиться эндоскопам и проинспектировать стенки цилиндров. Если попался вариант с полным приводом - навострите уши: шлицевые соединение при износе издают посторонние звуки. Эксперт Виноградов отметил, что ступичные подшипники на кроссовере этой модели часто сыпятся на 60-70 тысячах км.

Что-то тяжелее перечисленных моделей эксперт к покупке не рекомендует.