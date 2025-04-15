В Hyundai отказались говорить про возвращение Kia в Россию

Накануне появилась информация, что Kia пересмотрела планы продаж на текущий год и включила в список экспортных стран Россию. В Hyundai Motor Group прокомментировали информацию.

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"Нам сложно это подтвердить. В российских СМИ появляется много статей, основанных на крайних предположениях, поэтому мы полностью прекращаем на них реагировать", - цитирует ответ южнокорейского концерна РИА Новости.

Ранее "РГ" в беседе с автоэкспертом Гавриловым проанализировала ситуацию с возможным возвращением Kia в Россию: если бы марка действительно возобновила официальные продажи, "китайцам" пришлось бы "подвинуться".