Спорткар Lotus Elise S1 превратили во внедорожный рестомод

Двухдверка Project Safari оснащена кастомной подвеской с увеличенными ходами и дорожным просветом, дифференциалом повышенного трения и полностью новой силовой установкой.

© Motor.ru

За Project Safari стоит команда энтузиастов Get Lost во главе с автомобильным фотографом Джорджом Уильямсом, более известным как GFWilliams.

Черты Lotus Elise S1 в рестомоде угадываются безошибочно, но что более важно — это насколько тщательно проработан, а точнее, переработан, исходный дизайн. Отдельного упоминания заслуживают воздухозаборник над головами ездоков, как будто это не Lotus, а Pagani; сиденья с обивкой из кожи и твида; а также парящий задний спойлер, выступающий частью ниши под запаску.

© Get Lost

© Get Lost

© Get Lost

Однако новый облик — лишь малая часть тех изменений, что произошли с Elise S1. К примеру, здесь полностью новая подвеска с рычагами, покрытыми керамическим напылением Cerakote. По сравнению с оригиналом расширена колея, на 100 миллиметров увеличен дорожный просвет. Установлена защита днища и новый двигатель взамен стандартного для Elise «атмосферника» 1.8 мощностью 118 лошадиных сил и 165 Нм крутящего момента.

© Get Lost

© Get Lost

© Get Lost

Как говорит Уильямс, Project Safari создан для удовольствия. На рестомоде можно гонять по гравийным дорогам, объездным, да и вообще использовать как заблагорассудится — в этом и есть суть концепции. Машина получилась легкой, отзывчивой и достаточно маневренной, а подвеску спроектировали таким образом, чтобы при её всеядности сохранился необходимый уровень обратной связи. До конца года Get Lost начнет принимать заказы на постройку клиентских машин и обещает новые проекты.