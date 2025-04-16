Во сколько обойдется улучшение автомобиля из Китая

Многие владельцы автомобилей из Поднебесной сразу после покидания стен дилерского центра стремятся устранить дефекты, выявленные на этапе производства машины, на различных СТО.

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Портал "Автовзгляд" в беседе с гендиректором компании "Рустрансчина" Александром Стрельниковым выяснил, с какими проблемами может столкнуться будущий владелец и сколько потребуется средств для решения этих недоработок.

Стрельников заявил, что, несмотря на богатую комплектацию и зачастую доступную цену, модели не самых популярных брендов могут уступать японским, корейским и европейским аналогам в качестве материалов, сборке и адаптации к сложным условиям эксплуатации.

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Слабая защита от коррозии - распространённый недуг многих автомобилей, особенно заметный из-за реагентов на дорогах. Для избавления от этой напасти необходимо озаботиться обработкой днища, колёсных арок и скрытых полостей специальными составами, такими как воск или полиуретан. Стоимость такой услуги варьируется от 10 000 до 30 000 рублей в зависимости от региона.

Подвеска автомобилей из КНР не всегда может справляться с плохими дорогами и оттого изнашивается быстрее. У некоторых моделей она выходит из строя уже через 70 000 километров пробега. Решение проблемы, по мнению специалиста, установка более надёжных амортизаторов, усиленных пружин или проставок для увеличения дорожного просвета. Стоимость данной процедуры стартует от 30 до 50 тысяч рублей.

Чтобы продлить срок службы моторов, специалист рекомендовал использовать масла и расходные материалы именитых западных брендов и менять их чаще регламента. Это не сильно отразится на кармане потребителя, однако благотворно скажется на работе двигателя и трансмиссии. Однако заниматься чип-тюнингом силовых агрегатов не стоит, так как данное вмешательство может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.

Для тех, кому недостаточно комфорта и спокойствия за рулем, Стрельников посоветовал установить более качественные тормоза и сделать дополнительную шумоизоляцию салона.

Основываясь на вышесказанном, можно с уверенностью заявить, что стоимость доработки бюджетного кроссовера из Поднебесной может обойтись от 30 до 200 тысяч рублей в зависимости от пожеланий владельца.

Эксперт рекомендовал тщательно просчитывать свои затраты на "тюнинг" автомобиля. Если они превышают 20% от общей цены машины, то, вероятно, стоит отказаться от такой затеи и купить более качественную и богато оснащенную модель.

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