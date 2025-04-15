Кому отдали предпочтение белорусские автолюбители

Внедорожник Voyah Free назван в Беларуси "Автомобилем года" по итогам конкурса, итоги которого были подведены во вторник, 15 апреля, на пресс-конференции, посвященной работе автомобильной отрасли РБ в минувшем году, информирует БЕЛТА.

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Правда, к себе в компанию этот престижный универсал отобрал вместе с ценителями легкового транспорта Audi Q8 и Belgee X50 соответственно. А всего в конкурсе, уточняет агентство, было сформировано девять номинаций, а главная - "Автомобиль года" - проводилась в два этапа. Финалистов оценивали пользователи и эксперты. Всего в финал вышло семь моделей автомобилей от 20 брендов: Audi Q8, Belgee X50, Geely Monjaro, Lada Vesta, Nissan X-Trail e-power, UAZ Patriot и Voyah Free.

Кстати, директор унитарного предприятия "БАА-Консалт" Дмитрий Ярота объявил автомобиль Belgee/Geely лидером продаж в Синеокой в минувшем году. При этом он пояснил, что общее количество реализованных дилерами "БАА" легковых автомобилей составило 53 178 единиц техники, что на 109 процента больше, чем в 2023 году.

Из них 49 626 - легковые авто, а доля легких коммерческих составила 3552 единицы. Речь идет об автомобилях, которые были поставлены в Беларусь по официальным каналам или произведены в РБ в рамках существующих контрактов.

Что же касается объемов продаж, то, по словам Яроты, за прошлый год продавалось сто моделей автомобилей двадцати марок. Доля продаж китайских автомобилей составила 65 процентов, а больше всего популярностью пользовалась марка Geely - около 90 процентов продаж пришлось именно на нее.

Остется добавть, что больше всего в 2024 году продано автомобилей Belgee/Geely (25 239), Lada (12 312), Dongfeng (3571), Voyah (2302), Haval (2217), Nissan (758), FAW Bestune (676), Jetour (665), Audi (573), UAZ (273).