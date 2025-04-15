УАЗ сертифицировал новую версию «Профи»

Ульяновский автомобильный завод получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на УАЗ «Профи» в новой версии — с двухлитровым турбодизелем, шестиступенчатой механической трансмиссией от «восточного партнера» и задним приводом. ОТТС — документ, необходимый для выпуска модели на российский авторынок. Производство должно стартовать до конца апреля.

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«Профи» получил турбированный дизельный двигатель 2.0, развивающий 136 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Пару ему составляет шестиступенчатая «механика» китайского происхождения, которую по лицензии собирают на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) холдинга Sollers.

Полная масса такого варианта «Профи» составляет 3,5 тонны, снаряженная — от 2170 до 2375 килограммов. Объем грузового отсека — от 10,5 до 16 кубических метров

Сейчас УАЗ «Профи» продают с безальтернативным 149-сильным бензиновым мотором ЗМЗ 409051, который сочетается с пятиступенчатой «механикой», задним либо полным приводом.

Тем временем УАЗ продолжает работать над модернизированными «Патриотом» и «Пикапом». На конференции трудового коллектива Алексей Спирин сказал, что выпуск обоих семейств запланирован на конец 2025 года.