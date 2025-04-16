Представлен прототип новой мультимедийной платформы "Яндекс Авто"

В Москве на конференции "Алиса, что нового?" компания "Яндекс" продемонстрировала возможности новой мультимедийной платформы "Яндекс Авто".

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С ней голосом можно будет управлять не только цифровыми сервисами отечественного IT-гиганта, но и самим автомобилем. Например, опускать стекла или регулировать климат-контроль.

Нововведение в теории позволит водителю не отвлекаться от дороги, копаясь в смартфоне или тыкаясь в "приборке", что способствует более комфортной и безопасной езде.

Прототип интегрирован с умным домом, т.е. можно задать сценарий для удаленного управления - попросить, к примеру, "Алису" через "Станцию" заранее прогреть машину. Или наоборот, при подъезде к квартире, сказать ИИ-ассистентке запустить кондиционер или чайник.

Заявлена поддержка следующих функций в авто: открытие окон, разблокировка дверей, включение обогрева сидений и руля, настройка подсветки, запуск массажа и т.д.

Интегрированы сервисы: Навигатор, Музыка, Видео, Книги и Браузер.

Отдельно на мероприятии отмечено, что новая платформа сможет работать даже без интернета - голосовые запросы обрабатываются локально, без отправки в облако.

Планируется встраивание системы в автомобили на производстве. Актуальная версия платформы сейчас работает в автомобилях LADA, а также появится на моделях Haval.

Также в рамках мероприятия команда российского поисковика рассказала о крупнейшем обновлении AI-ассистента "Алисы" с момента ее создания и представила новую линейку умных устройств.