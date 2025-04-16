Полноприводный Kaiyi X7 Kunlun появился в Казахстане раньше, чем в РФ

До соседней страны новинка добралась раньше, чем до российского рынка. Там ее можно купить по цене от 16 690 000 до 17 490 000 тенге, что эквивалентно примерно 2,67–2,8 миллиона рублей. На выбор предложены исполнения на пять и семь мест. В России же Kaiyi X7 Kunlun с полным приводом уже собирают в тестовом режиме на калининградском «Автоторе», но в продажу эта модификация пока не поступила.

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В новой версии X7 Kunlun получил систему полного привода с интеллектуальным управлением — крутящий момент распределяется автоматически между передней и задней осями вплоть до 50:50 в зависимости от дорожных условий. Двигатель тот же, что у и переднеприводного варианта: двухлитровый турбомотор объемом 2,0 литра на 238 лошадиных сил. При этом для моноприводного также предлагается и турбированный агрегат 1.6 мощностью 186 сил.

Уже известно, что в оснащение полноприводного Kaiyi X7 войдут голосовое управление, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, камеры кругового обзора с функцией «прозрачного капота» и телематические сервисы для удаленного управления. Кроме того, кроссоверу оптимизировали систему подвески для большего комфорта и устранения вибраций. Наконец, для модели в новой версии предложат два дополнительных варианта оформления салона.

В рамках подготовки к массовому производству полноприводных X7 на «Автоторе» отрабатывается технологический процесс, проводятся работы по дооснащению конвейерной линии и перенастройке оборудования.