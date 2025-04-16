В РФ продолжают привозить кроссовер Hyundai Casper

В РФ возобновили продажи кроссоверов Hyundai Casper: всего от 1,44 млн рублей
Hyundai Casper поставляется в Россию по каналам параллельного импорта. Купить "паркетник" под заказ можно начиная от 1,44 млн рублей, сообщает портал "Автоновости дня", из наличия крохотный приподнятый хэтч обойдётся почти на миллион дороже.
Из каталога официальных предложений на российском рынке за аналогичный прайс можно купить Lada Vesta в базовой версии, китайский кроссовер Livan X3 Pro, клона Hyundai Creta, выпускаемого в Санкт-Петербурге - кроссовер Solaris HC. На самом деле, в нынешней ситуации на нашем рынке, когда дилерам приходится продавать авто со скидками, можно найти и другие неплохие варианты.
Hyundai Casper был представлен осенью 2021 года. Это 4-местный кроссовер длиной 3595 мм и с колёсной базой 2400 мм. В базе модель комплектуется литровым атмосферником мощностью 76 л.с., также доступен турбомотор 1.0 T-GDI (100 л.с.), обоим двигателям положен 4-ступенчатый гидроавтомат. На родине "Каспер" стоит около 12 тысяч долларов.
Также на базе Hyundai Casper построена чисто электрическая версия.