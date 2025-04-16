В РФ продолжают привозить кроссовер Hyundai Casper

Hyundai Casper поставляется в Россию по каналам параллельного импорта. Купить "паркетник" под заказ можно начиная от 1,44 млн рублей, сообщает портал "Автоновости дня", из наличия крохотный приподнятый хэтч обойдётся почти на миллион дороже.

© Российская Газета

Из каталога официальных предложений на российском рынке за аналогичный прайс можно купить Lada Vesta в базовой версии, китайский кроссовер Livan X3 Pro, клона Hyundai Creta, выпускаемого в Санкт-Петербурге - кроссовер Solaris HC. На самом деле, в нынешней ситуации на нашем рынке, когда дилерам приходится продавать авто со скидками, можно найти и другие неплохие варианты.

Hyundai Casper был представлен осенью 2021 года. Это 4-местный кроссовер длиной 3595 мм и с колёсной базой 2400 мм. В базе модель комплектуется литровым атмосферником мощностью 76 л.с., также доступен турбомотор 1.0 T-GDI (100 л.с.), обоим двигателям положен 4-ступенчатый гидроавтомат. На родине "Каспер" стоит около 12 тысяч долларов.

Также на базе Hyundai Casper построена чисто электрическая версия.