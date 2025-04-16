Страховщики помогли выявить автоподставщиков

Преступную группу, которая промышляла автоподставами, удалось задержать полиции. Для подстав использовалось 50 машин. Во всяком случае, в доказанных случаях. Причем в разных регионах России. Но удалось это правоохранителям при содействии да и с подачи страховой компании.

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Автомошенники устраивали подставы на перекрестках с круговым движением. На счету у этой ОПГ сотни подстроенных аварий в Москве, Подмосковье, Волгоградской области и других регионах. Оперативная разработка злоумышленников велась несколько лет и на днях завершилась масштабной операцией, в которой были задействованы десятки сотрудников уголовного розыска и подразделения СОБР Росгвардии. 8 активных участников преступной группы задержаны, суд избрал для них меру пресечения в виде ареста.

Изобличить мошенников сотрудникам СБ "Росгосстраха" удалось в ходе анализа выплатных дел по ОСАГО. Специалисты страховой компании обратили внимание на рост обращений с однотипными обстоятельствами ДТП, в которых фигурировали одни и те же люди и автомобили. Злоумышленники провоцировали столкновения при съезде с кругового движения, возникая из слепой зоны впереди идущего автомобиля и с ускорением подставляясь под его заднюю часть при попытке сменить траекторию. По формальным признакам несоблюдения Правил дорожного движения виновниками всегда оказывались едущие впереди. После этого "пострадавшие" обращались в страховые компании за возмещением.

В качестве жертв обычно выбирались легкие грузовики, ответственность водителей которых наверняка защищена полисами ОСАГО. При этом для подстав участники группировки использовали довольно редкие праворульные автомобили - в основном Nissan Fuga. Найти запчасти на эти модели практически невозможно, и в результате расчета страхового возмещения по "Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт…" суммы выплат выходили весьма значительными, в большинстве случаев - по верхней границе установленного законом лимита в 400 тыс. рублей. Сказывалось и то, что осмотр повреждений производил эксперт, также входивший в ОПГ.

Всего в преступной схеме использовалось не менее подобных 50 автомобилей, причем некоторые успевали побывать в авариях дважды в месяц. Только сотрудники СБ "Росгосстраха" собрали и передали в правоохранительные органы материалы по 170 выплатным делам. Ущерб по ним в компании оценивают в более чем 49 млн рублей.

На основании заявления представителя "Росгосстраха" сотрудники уголовного розыска начали оперативно-розыскные мероприятия с целью сбора доказательств криминального умысла участников группировки автоподставщиков. Разработка ОПГ и документирование преступной деятельности проводились более двух лет, и после сбора серьезной доказательной базы в начале 2025 года было возбуждено 6 уголовных дел по ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Их расследование продолжается, с задержанными участниками ОПГ проводятся следственные действия, устанавливаются новые эпизоды преступной деятельности.

"Известно, что эти люди приобретали ОСАГО не только в "Росгосстрахе", но и в других страховых компаниях и ранее неоднократно попадали в поле зрения СБ страховых компаний, РСА и ВСС. Поэтому и данные по количеству подставных аварий, и размер ущерба в ходе расследования могут вырасти в несколько раз. Причем пострадавшими от действий этой ОПГ являются не только страховщики, но и водители автомобилей, которые признавались виновными в умышленно созданных ДТП, - говорит директор Департамента по обеспечению безопасности "Росгосстраха" Вячеслав Борисов. - Им приходилось устранять полученные повреждения за свой счет, и к тому же участие в авариях в качестве виновника негативно отражается на их страховой истории".

Автотехнические экспертизы, проведенные по ходатайству страховщика, показали, что водители, которых позиционировали как "потерпевших", могли избежать столкновения. Поэтому суды в Волгоградской области пришли к выводу, что такие действия являются злоупотреблением правом и направлены на получение необоснованного страхового возмещения.