Уходят в минус: какие BMW обесцениваются быстрее всего

Приобретение нового BMW - это, безусловно, незабываемое событие, которое стоит пройти хотя бы раз в жизни. Однако с финансовой точки зрения это удовольствие не из дешёвых, особенно если учесть тот факт, что сразу после выезда из автосалона машина обесценивается почти на 10%.

© Российская Газета

Так, стоимость "свежих" моделей баварского концерна значительно превышает цену аналогичного подержанного автомобиля, и сразу после покупки роскошного автомобиля клиенты рискуют столкнуться с одним из самых серьёзных финансовых препятствий - амортизацией.

Эксперты портала BMWBlog провели глубокий анализ данных и выявили пять моделей, которые наиболее подвержены обесцениванию в течение первых пяти лет. Причины этого явления могут быть самыми разнообразными: от технологических инноваций до общих рыночных тенденций.

На пятом месте списка располагается BMW X5 Hybrid, который за пять лет теряет 58,2% своей стоимости. Высокая стартовая цена и постоянное совершенствование гибридных технологий делают предыдущие модели менее привлекательными на фоне новых, с улучшенными характеристиками.

Стоимость BMW 5 Series Hybrid снижается на 64,7% от первоначальной цены. Особенно заметно это в случае с гибридной версией 530e, но и бензиновые модификации также теряют в цене - около 61,7%. Главными факторами такого обесценивания являются ограниченный спрос на среднеразмерные седаны премиум-класса и их высокая начальная цена.

Хотя BMW iX - это новинка на рынке, ожидается, что стоимость машины снизится примерно на 65% в течение следующих пяти лет. Недостаточный интерес к электромобилям и предстоящее обновление линейки бренда уже сейчас приводят к появлению предложений на вторичном рынке с существенными скидками.

По прогнозам экспертов, стоимость BMW XM может снизиться более чем на 67%. Этот кроссовер, который вызывает споры среди фанатов марки за счет своего неоднозначного дизайна, стремительно теряет популярность. Однако в будущем у него есть шанс стать коллекционной моделью, как у первого самостоятельного проекта M-подразделения после легендарной BMW M1.

Флагманский седан BMW 7 Series является абсолютным лидером данного антирейтинга. За первые пять лет владения его цена падает на 67,1%. Это касается всех версий модели - как с традиционными силовыми агрегатами, так и с гибридными или полностью электрическими моторами.

Ранее "РГ" рассказала о том, что в России составлен рейтинг самых надежных машин.